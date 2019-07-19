محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة نرمين الفقي مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت نرمين في الفيديو بملابس الصيف وهي تستمتع بإجازتها الصيفية على البحر في الساحل الشمالي، على نغمات أغنية "النفسية" للمطرب محمد الشرنوبي، وعلقت: "فعلا".
يُذكر أن أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي كان مشاركاتها في الجزء الثاني من مسلسل" أبو العروسة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| نرمين الفقي تنفذ وصية "محمد الشرنوبي" في الساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.