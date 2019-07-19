فيديو| نرمين الفقي تنفذ وصية "محمد الشرنوبي" في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نرمين الفقي مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت نرمين في الفيديو بملابس الصيف وهي تستمتع بإجازتها الصيفية على البحر في الساحل الشمالي، على نغمات أغنية "النفسية" للمطرب محمد الشرنوبي، وعلقت: "فعلا".

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي كان مشاركاتها في الجزء الثاني من مسلسل" أبو العروسة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.