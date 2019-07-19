بعد نشرها صورًا قديمة تجمعها بطليقها ماجد المصري.. منى إش إش ترد على منتقديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، ووالدة ابنه "أحمد" وابنته "ماهيتاب"، أنها بصدد كتابة مذكراتها وطرحها قريبًا، لتحكي من خلالها حسبما قالت قصة كفاحها مع زوجها السابق ماجد المصري، والدويتو الذي جمعهما في بداية المشوار "ماجد ومنى" بالتسعينات.

وأعادت منى عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" نشر عددًا من الصور، التي تجمعها بزوجها السابق ماجد المصري، وهي الصور التي تعود لأكثر من 20 عاما، من بينها صور من حفل زفافهما.

وانتقد البعض ما قامت به منى إش إش، وتساءلوا عن الهدف من الصور "إيه الهدف من الصور دي"، وغيرها من التعليقات.

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ودافعت منى عن نفسها قائلة: "هو المفروض أن المطلقين يقطعوا بعض، ولا يحترموا بعض، خاصة لما يكون فيه ولاد".

وبعدها نشرت مقطع فيديو، قالت فيه: "الناس اللي مش حابة أكتب قصة حياتي، ياريت تفصلوا بين الدويتو ماجد ومنى، وبين إن ماجد كان زوجي وأبو أولادي، أنا هكتب القصة الفنية اللي هزت أرجاء الوطن العربي".

واختتمت حديثها: "اللي عاشرنا في الوقت ده في التسعينات، كنا أكبر وأقوى دويتو، وكان كتير أوي بعد ما انفصلنا حاولوا يقلدونا".

وفي منشور آخر، علقت: "ماجد المصري مش أكتر من إنه أبو ولادي، وفنان شريكي في مشوار كفاح كبير إسمه الدويتو الغنائي منى وماجد، ومش هيكون أكتر من كده أبدا، وياريت تفهموا بقى".