سبب رفض صابرين تجسيد "نجاة" ويسري نصرالله مُعجب بأغاني المهرجانات.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد| منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية والإذاعية لاستضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة. ويستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "نشوى مصطفى تتحدث عن غنائها في حفل زفاف ابنها، وصابرين تكشف سبب رفضها تجسيد شخصية نجاة الصغيرة، والمخرج يسري نصر الله يبدي إعجابه بأغاني المهرجانات"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

نشوى مصطفى

قالت الفنانة نشوى مصطفى إن الأغنية التي غنتها في زفاف نجلها لم تحمل تهديدًا لزوجة ابنها؛ لكنها مجرد وصايا، مشيرة إلى أن العنوان الذي نشر به الفيديو جاء بهدف الجذب والتفاعل.

وأضافت نشوى، خلال حوارها مع برنامج "كل يوم" المعروض عبر فضائية "on e"، أنها أبدت استغرابها واعتراضها على عنوان الفيديو، إلا أن أحمد المليجي صانع هذه الأغنية، أقنعها أن هذا العنوان مهم للترافيك، وتفاعل الجمهور مع الموروث الثقافي عن الحماة".

وحذرت الفنانة من تلاعب السوشيال ميديا بعقول المصريين، متابعة: "فيه ناس أخدت العنوان وعملت عليه أساطير، وتعلق وتقول يا حرام، وواضح إن البنت من أسرة فقيرة ونشوى متسلطة، إضافة إلى الشتيمة اللي تعرضت لها، لكن المليجي رد وقال لي كل ما تتشمتي أكثر كل ما أجرك يعلا".

وتابعت نشوى: "الأغنية عبارة عن هزار وفيها بهجة وسعادة وأوصي زوجة ابني به، والحقيقة إن ابني وزوجته بيحبوا بعض جدًّا".

مايان السيد

علقت الفنانة مايان السيد، على مشاركتها مع الفنان علي ربيع في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي عُرض بالماراثون الرمضاني الماضي 2019.

وقالت مايان خلال استضافتها ببرنامج "الجمعة في مصر"، المعروض عبر فضائية MBC مصر: "علي ربيع كلمني وقالي عايزينك معانا في مسلسل فكرة بمليون جنيه، وتعالي علشان أقابلك".

وأضافت: "علي ربيع عرفني من خلال فيديو ليا على إنستجرام، وأنا برقص على أغنية مافيا مافيا، وحس إن روحي هتكون حلوة معاه"، مستطردة: "أنا مكنتش بقدر أمسك نفسي من كتر الضحك بسبب علي ربيع، وكنت بموت في مشهد الولادة من الضحك".

انتصار

قالت الفنانة انتصار في برنامج "عين" المعروض على قناة الحياة، إنها تقدم شخصية الدكتورة ماعت مهد الحضارة وهي ناشطة سياسية حقوقية في مسرحية "يعيش أهل بلدي".

وتابعت "أقدم الشخصية بشكل كوميدي، وما جذبني للعمل أنه جعلني أقف على خشبة المسرح القومي من جديد، وأي ممثل يتشرف بالوقوف على خشبة المسرح القومي"، مضيفة "ولما جاتلي الفرصة مبقتش مصدقة نفسي، لأني بحبه وبحب مكانه وإنه أثري وبحب إن العظماء وقفوا على الخشبة دي، وأنا بقف في نفس مكانهم حاجة بتشرفني، وبالنسبة لي المسرح إدمان وبيثقل الممثل".

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أحمد سلامة

قال الفنان أحمد سلامة في برنامج "عين" المعروض على قناة "الحياة"، إنه كان من المقرر أن يلتقي بابنته في عمل تليفزيوني يحمل اسم "كتف قانوني" في رمضان الماضي.

وتابع "الحظ ومشاكل إنتاجية تسببا في عدم اللحاق بالعرض الرمضاني ولم نوفق واتأجل تصويره".

صابرين

قالت الفنانة صابرين في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة إنجي علي، على إذاعة نجوم إف إم، إنها رفضت تجسيد شخصية الفنانة نجاة في مسلسل إذاعي، واعتذرت لأنها غارت على أم كلثوم، التي سبق وقدمتها في مسلسل شهير يحمل اسمها.

وتابعت "حسيت إنه لأ وعواطفي تدخلت، مع عشقي للسيدة نجاة واحترامي وتقديري ليها"، وحكت أنها سبق وقابلت الفنانة نجاة أثناء تقديمها واجب العزاء في أختها الفنانة سعاد حسني، موضحة "كنت ساعتها عاملة أم كلثوم ولسه مخلصاها لو تشوفيها وقفت قابلتني إزاي وده شرف عظيم ليا".

وأضافت "لما جيت أقراها قلت لأ وحسيت إن أم كلثوم بصالي".

يسري نصر الله

أثناء استضافته في برنامج "بصراحة" على إذاعة "نجوم إف إم"، قال المخرج يسري نصر الله "فيه حتت عايز أروح فيها وتكون في حاجة بتاعت دلوقتي 100%، عارف لما كلمتك على المهرجانات واللي هي عالم مخيف بالنسبة لناس كتير وأنا كمان بخاف منها، لكن عجباني الموسيقى وبتخض من المحتوى اللي بيتقال، عايز ألاقي طريقة تخليني متخضش منها أفهمها ألاقي سكة مش أتصالح معاها لأ أبقى ند ليها".

راندا البحيري

على قناة ON E، حلت الفنانة راندا البحيري ضيفة على برنامج "ON Set"، وأكدت أنها لا تعبتر دورها في مسلسل "سلسال الدم" الأصعب.

وأوضحت "سلسال الدم مش أصعب دور في حياتي، لكن عارفة لما عمل ياخد من عمرك ربع عمرك، لما بتخلصيه تقولي هو أنا كنت المفروض أقعد سبع سنين في الأستديو، بس الحمد لله ربنا كلل العمل بالنجاح، نجحنا نجاح غير مسبوق وبشهادة الكل والإعلانات وبالورقة والقلم، وبعتبر الكواليس أسهل وأطيب كواليس".

وأكدت أن أصعب أدوارها كان في مسلسل "جراب حوا"، عندما قدمت دور بنت متحولة جنسيًا تعاني من اضطرابات جنسية، وهو دور كان يجعلها تذهب إلى بيتها كل يوم باكية.