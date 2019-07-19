صابرين: "المخرجين والمؤلفين مؤمنين بفني لكن المنتجين لأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة صابرين، إنها خلال فترة عدم ارتباطها بأعمال فنية، تعشق سماع أغاني عدد من المطربين، منهم: "محمد فوزي وديع الصافي وفيروز ووائل جسار وحسين الجسمي وشيرين عبدالوهاب ومحمد قنديل وفايزة أحمد التي تمتلك ألحان مرعبة".

وتابعت صابرين، خلال حديثها على راديو "نجوم إف إم" مع الإعلامية إنجي علي: "دايمًا بروح للأدوار الصعبة لتقديمها في الدراما.. ودايًما بقول، نفسي أعمل الأدوار إللي مقدمتهاش قبل كدا، وعايزة أعترف بحاجة إن المخرجين والمؤلفين مؤمنين بصابرين فنيًا.. لكن المنتجين لأ".

وأضافت: "زوجي بيحبني في الأدوار الكوميدي والصعيدي زي مسلسلي (وادى الملوك) و(الشك)، ودايًما بيقولي إنتي لسه عندك كتير في التمثيل .. وولادي مبقوش يتفرجوا عليا غير لما عملت حاجة السنادى مع علي ربيع".