بالصور| ديانا كرزون وسط آثار "جرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تستعد الفنانة الأردنية ديانا كروزن، لإحياء حفل غنائي بمهرجان جرش الغنائي الشهر المُقبل.

ونشرت "ديانا" عبر حسابها بإنستجرام، مجموعة صور لها وسط آثار مدينة جرش الأردنية.

وتحيي المطربة الأردنية حفلها ضمن فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين للمهرجان، يوم 25 أغسطس المُقبل، على المسرح الجنوبي بجرش.

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