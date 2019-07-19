شاهد: أحلام تردّ على أخبار طلاقها بهذه الطّريقة

التزمت الفنّانة الإماراتيّة أحلام، الصّمت لبعض الوقت، إزاء انتشار إشاعة انفصالها عن زوجها، مبارك الهاجري، وما إنْ انتشر “وسم” يحمل اسم “انفصال أحلام عن زوجها”، بسرعة البرق، خلال السّاعات الماضية، عبر موقع التغريدات “تويتر”، جاء ردّ أحلام المباشر. ونشرت أحلام، صورة جمعتها بزوجها مبارك الهاجري، عبّرت عن مدى السّعادة التي تجمعهما، وأرفقتها برسالة رومانسيّة، وذلك من خلال حسابها الخاصّ في موقع “تويتر”، فكتبت قائلًة: “كيف الجسد يعيش من دون روح …..وانت روحي”. ومن خلال خاصيّة التّعليقات، جاء ردّ زوجها عليها فكتب قائلًا: “يابعد عمري يالغالية أم فاهد”، فبادلته أحلام الرد قائلًة: “يا عمري وروحي وقلبي انته”.

وأبدى الكثير سعادتهم، بنفي أحلام لإشاعة انفصالها عن زوجها، مؤكّدين، أنّهم لم يُصدّقوا ما تمّ تداوله خاصًة أنّ الثّنائيّ يجمعهما علاقة حبّ وسعادة، وكثيرًا ما يظهرون سويًا، وتمنّى لهم المغرّدون دوام السّعادة. وتتواجد أحلام، وزوجها مبارك الهاجري، في باريس لقضاء عطلة الصّيف، وخلال السّاعات الماضية، تمّ بثّ مقطع فيديو عبر حساب أحلام، على تطبيق “سناب شات”، حيث استضافا الملحّن السّعوديّ، ناصر الصالح، الذي كان يقوم بتدريب نجل أحلام “فاهد”، على العزف على آلة العود، وظهر صوت أحلام ومبارك، وهما يشجّعان ابنهما. يُذكر، أنّ أحلام، تستعدّ لإحياء حفل افتتاح مهرجان سودة عسير بالمملكة العربيّة السّعوديّة، يوم الـ 13 من آب/أغسطس المقبل، وذلك على مسرح طلال مدّاح في قرية المفتاحة بمدينة أبها بالمملكة العربيّة السّعوديّة