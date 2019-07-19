"حين روما" ملحمة تاريخية يقدمها فريق ملك وكتابة علي مسرح النيل منتصف أغسطس

يستعد فريق ملك مش كتابة لتقديم العرض المسرحي "حين روما"، علي خشبة مسرح النيل، وذلك علي مدار أربع أيام متتالية، ابتداء من السبت الموافق 17 أغسطس، وحتي 20 أغسطس المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.



يشار إلي أن مسرحية "حين روما"، مستوحاة من 6 روايات لفرانسين ريفرز و هما ثلاثية علامة الأسد "صوت فى الريح، صدى فى الظلام، ويقين

كالفجر" و ثنائية "رجاء أمها، و حلم ابنتها"، وأخيرًا رواية "الحب المحرر".

مسرحية "حين روما"، عبارة عن ملحمة تاريخية رومانية، يبحث الأبطال فيها باستماتة عن السلطة والعرش فيصطدموا بأكثر ما يحتاجون ويتوقون إليه في روما، بين الكولسيوم والقصر، بين الأسياد والعبيد، بين الحب والكره، بين الدموع والفرح، بين

الانتقام والغفران، بين القتل والسلام، بين تلاحم السيوف وهديل الحمَام؛ تسطع النفس البشرية وتتجلى في أبهى صورها مقتحمة الظلمة باستنارتها".

يذكر أن المسرحية من بطولة ماركو مجدي، بيشوي منير، مريم عماد، فبرونيا جرجس، ميرنا سامى، كيرلس أسامة، جوفانى ثروت، كاثرين كرم، مارينا توفيق، كرستين يوسف، مونيكا لويز، جون طلعت، انطونيوس ماجد، ستيفن ايميل، ايرينى بشرى، روفائيل الفونس، ديكور كيرلس ناجى، ملابس جوستينا عصمت، إضاءة ماركو ناصف، موسيقى تصويرية مايكل رضا، تأليف لورين مدحت، و إخراج فادى نبيل.