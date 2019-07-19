الليلة وأنت جنبي.. أغنية جديدة لـ ياسمينا علواني بتوقيع كلازا

كشف المؤلف الغنائي محمود عادل كلازا، عن تعاونه مع المطربة الشابة ونجمة برنامج "أراب جوت تالنت" ياسمينا علواني، في أغنية جديدة تحمل اسم "الليلة وأنت جنبي". أغنية جديدة تحمل اسم "الليلة وأنت جنبي". ومن المقرر طرحها منفردة في مطلع العام الجديد، وهي من ألحان محمد عبدالمجيد، توزيع محمد ياسر. العام الجديد، وهي من ألحان محمد عبدالمجيد، توزيع محمد ياسر. وكانت ياسمينا قد طرحت مؤخرًا أغنية "كنت بتمنى أحب"، وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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