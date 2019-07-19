الليلة.. ختام "شباك مكسور" علي مسرح الطليعة

يعرض مسرح الطليعة اليوم الموافق الجمعة، بقاعة زكى طليمات، آخر ليلة لمسرحية "شباك مكسور"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.





ويدور عرض "شباك مكسور" حول أسرة مصرية بسيطة تعيش في منزل بشباك مكسور، لا يقدرون على

إصلاحه، وتتناول الأحداث حياة هذه الأسرة وما يمكن أن يتعرضوا له من تغيرات نتيجة هذا الكسر في نافذتهم على العالم.

يذكر أن "شباك مكسور"، من إنتاج فرقة مسرح

الطليعة، بطولة أحمد مختار، نادية شكرى، مجدى عبيد، على كمالو، وليد أبو ستيت، مروان فيصل، ربا شريف إمام، مروى كشك، هند حسام، ديكور وأزياء وائل عبدالله، موسيقى يحيى نديم، إضاءة أبو بكر الشريف، توزيع موسيقى شريف الوسيمى، من تأليف رشا عبدالمنعم ومن إخراج شادى الدالى.