الاثنين.. فريق دواير يعرض "مش كاستينج" بساقية الصاوي

تستعد فرقة دواير لتقديم العرض المسرحي الاستعراضي "مش كاستينج"، علي خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي، يوم الاثنين الموافق 29 يوليو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.

مسرحية "مش كاستينج"، هي عرض كوميدى استعراضى غنائى، يناقش العمل المعوقات التي تواجه الشباب الباحثين عن فرصة لدعم مواهبهم ويتحدث عن مكاتب اكتشاف المواهب الشابة، وأساليب النصب والاحتيال على الشباب بدافع منحهم فرصة تمثيل. المواهب الشابة، وأساليب النصب والاحتيال على الشباب بدافع منحهم فرصة تمثيل.

يذكر أن المسرحية من تمثيل أبطال فرقة دواير المسرحية، مخرج منفذ نادر جمال ، مخرج مساعد كريم كيشو، تأليف وإخراج سندباد سليمان.

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