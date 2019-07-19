الاثنين.. ساقية الصاوي تحيي ذكرى ميلاد يوسف وهبي

تحتفل ساقية عبدالمنعم الصاوي، بذكرى ميلاد عميد المسرح العربى الفنان الراحل يوسف وهبى، علي خشبة مسرح الحكمة، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 يوليو الجاري، فى تمام السابعة مساءً.



ومن المقرر أن تحيي الساقية ذكري يوسف وهبي من خلال لقاءٍ مسرحي يقدمه المخرج والفنان أحمد سيف، بحيث يضم مجموعة مشاهد من مسرحية "سفير جهنم".

يذكر أن مسرحية "سفير جهنم"، المأخوذة عن الرواية العالمية "فاوست"، تم عرضها عام 1954، وجسد فيها الرائع يوسف وهبي شخصية "الشيطان"، والتي أبدع فيها، حتي أنه تم الاحتفاظ بالزي الخاص بتلك الشخصية في متحف المركز القومى للمسرح، تخليدًا له.