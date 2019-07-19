شاهد.. محمد رمضان يحتفل بنجاح "انساي"

عبر الفنان محمد رمضان عن سعادته بنجاح فيديو كليب "انساي" الذي طرحه قبل يومين عبر موقع "يوتيوب"، محققًا نسبة مشاهدة عالية تجاوزت الـ7 ملايين، وشاركة الغناء فيه

المطرب المغربي سعد لمجرد.فكتب رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "الحمدلله.. إنساي على ترند يوتيوب معظم الدول الأوروبية و العربية.. ثقة في الله نجاح.. الأسطورة والمعلم".يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان هي أغنية "بابا"، التي طرحها علي طريقة الفيديو كليب، من كلمات خالد بدران، ألحان وتوزيع رامى المصرى، إخراج أحمد عبدالواحد.

شاهد فيديو كليب انساي من هنا...

