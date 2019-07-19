عماد كمال يحيي حفل كبير بساقية الصاوي.. تعرف على كلمة أكرم حسني للجمهور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا المطرب المصري عماد كمال حفل كامل العدد بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.

وحرص عماد كمال خلال الحفل على تقديم العديد من الأعمال والأغنيات التي اشتهر بها الفترة الماضية، والتي حثت الجمهور على التفاعل معه بشكل كبير.

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وحرص الفنان والإعلامي أكرم حسني، والذي كان مقررا أن يحضر الحفل لكن ظروف خارجة عن إرادته منعته من الحضور، على الإتصال هاتفيا بعماد على المسرح وتقديم الاعتذار للجمهور، ووجه كلمته للجمهور قائلا: “عماد أفضل مطرب شفته هو يستحقكم وانتوا تستحقوه”.

كما حرص على حضور الحفل عدد من أصدقاء عماد كمال من الوسط الفني، من بينهم الفنانة الشابة منة جلال، والفنانة تقى علي، التي قدمت معه دويتو خلال الحفل، كما حضر الشاعر أحمد حسن راؤول، والموزع أحمد وحيد كينج.

والمطرب “عماد كمال” هو الصوت الأصلى لكل الأغنيات التى قدمها الفنان أكرم حسنى وكذلك الفنان أحمد فهمى فى برنامج “أبو حفيظة” ومسلسل “الواد سيد الشحات” و”ريح المدام” و”الزوجة الـ18”.