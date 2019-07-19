خاص- مروة ناجي في “حبيت من قلبي” عمل إبداعي كامل متكامل

بعد سلسلة من التشويق، اطلقت شركة “لايف ستايلز ستديوز” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، كليب النجمة المصرية مروة ناجي “حبيت من قلبي” ، اخراج المتميز فادي حداد الذي صوّر العمل على مدار يومين في عدة مناطق لبنانية منها “عمشيت وجبيل والبقاع”.

“حبيت من قلبي” عمل غنائي فيه الكثير من الرومانسية بكلمات أتقن كتابتها ولحنّها المبدع محمد رفاعي ووزعها الرائع عادل عايش. كما أبدع في تصويرها فادي حداد الذي يشدد دائماً على اعتماد لبنان قاعدة لتصوير أعماله الفنيّة بأحدث التقنيات وبمواصفات عالمية.

تمتلك مروة ناجي صوتاً ساحراً وهذا ما دفع بشركة “لايف ستايلز ستديوز” الى التعاقد معها لتقديم أول عمل بينهما. فالأغنية مميّزة ليس فقط بكلماتها من شاعر مبدع وهو محمد رفاعي، بل بلحنها الجميل الذي وضعه “رفاعي” أيضاً بنفسه حيث امتزجت الأغنية بنغمات لحنية جميلة وتوزيع تميّز بالإيقاع. وبين المناجاة والفرح وبين الايقاعات واللحن الجميل، أطل صوت “ناجي” بإحساسها المميز وأدائها المبهر.

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اما لناحية الصورة، استطاع المخرج فادي حداد أن يكمل نجاح العمل بصورة راقية تليق بـ “ناجي” وبالشركة.

صوّر “حداد” مشاهد خارجية في الطبيعة زادت جمالاً وكمالاً على العمل، خاصة ان مروة استذكرت اثناء تواجدها بين احضان الطبيعة كل تفاصيل قصة نجاحها كفنانة.

كادرات جميلة مزجها المخرج بين الخارج والداخل، كما أن اطلالات مروة كانت أنيقة وبدت جميلة مليئة بالأنوثة.

إبداع جديد يضاف الى سلسلة اعمال تجمع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” مع المخرج فادي حداد، هذا الانسجام الواضح بينهما يترجم بأعمال راقيّة وجميلة تغني دون ادنى شك الساحة الفنية.