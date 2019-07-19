شكرا لقرائتكم وليد توفيق: خالد الشيخ فنان لا يشبه أحداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الفنان اللبناني، وليد توفيق، إنه بصدد إطلاق أغنية باللهجة البيضاء من كلمات سعود الشربتلي، ويحضّر لجولته الأوروبية من خلال "ستارز أون بورد"، بالإضافة إلى إحيائه حفلات في مصر والأردن وسوريا.

وتطرق توفيق في حديث مع "العربية.نت" إلى الأغنية الخليجية، مشيراً إلى أنه يستمع إلى عدد من الفنانين الخليجيين كحسين الجسمي، وراشد الماجد، وعبدالله الرويشد.

كما أبدى إعجابه بألحان خالد الشيخ، متمنياً عودته للغناء "لأنه فنان لا يشبه أحداً".

وتابع أن الفنانين الأقرب إليه هم جورج وسوف، وراغب علامة، وملحم زين، ونجوى كرم، وعاصي الحلاني، لافتاً إلى أن علاقته مع معظم الفنانين مبنية على الاحترام.

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وأضاف أنه يطربه كل صوت جميل كالعمالقة صباح فخري، وأم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب.

واعتبر توفيق أن اللون الغنائي العراقي هو الطاغي اليوم كأغنيات الفنانين كاظم الساهر وماجد المهندس، ولا ينسى الأغنية المصرية وقد لفتته أغنية "3 دقات".

كذلك تحدث عن مشروع تمثيلي، مشيراً إلى أن هناك فكرة مسلسل "ستسمعون عنه قريباً"، وفق قوله.

وفي أوقات فراغه، قال إنه يتابع مسلسلات تاريخية في أوقات فراغه ويحب العزف على العود، كما يهوى السباحة والسفر وممارسة رياضة المشي.

وأكد توفيق أنه لا يعيش حياة النجومية في بيته مع أولاده وأنهم بعيدون عن الأجواء الفنية.