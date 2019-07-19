فن ومشاهير

شاهدوا أصدقاء غادة عبد الرازق يفاجئونها بعيد ميلادها في جزر المالديف

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 05:47 مساءً - إحتفلت الممثلة المصرية غادة عبدالرازق بعيد ميلادها في ​جزر المالديف​ مع عدد من أصدقائها، والذين أحضروا لها قالب حلوى صغير، ووضعوا به شمعة، وغنوا لها أغاني عيد الميلاد.

وكانت عبد الرازق نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها خلال إستجمامها في جزر المالديف، وإستمتاعها بالمناظر الطبيعية الخلابة. كما نشرت صورة لها هناك برفقة حفيدتيها “جويرية” و”خديجة”، وإبنتها الوحيدة “روتانا”.

يُذكر أن عبد الرازق صرحت في أحد البرامج التلفزيونية أنها أُصيبت بالإكتئاب وزارت الطبيب النفسي قبل مسلسل “حدوتة مرة”، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

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