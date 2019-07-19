فن ومشاهير

أمير كرارة يثير الجدل بصورته في حمام السباحة

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 05:47 مساءً - أثار الممثل المصري أمير كرارة الجدل بصورة جديدة له، من إجازته الصيفية.

ونشر كرارة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له في حمام السباحة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.


يُذكر أن كرارة إختار فيلم “بطل روما”، ليكون محطته السينمائية المقبلة، من تأليف محمود البزاوي وإخراج بيتر ميمي، وينتمي لنوعية الأفلام الضخمة إنتاجياً وديكورات ومواقع تصوير مختلفة، وسيتم تصويره في أكثر من دولة أوروبية، بالإضافة إلى إعتماده على جرعة أكشن كبيرة، فضلاً عن قوة القصة التي تتميز بتمثيل وحوار جيد بين أبطال الفيلم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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