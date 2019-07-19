ملحم زين يفتتح مهرجانات "صور" ويغني لجنوب لبنان

انطلقت فعاليات مهرجانات صور والجنوب الدولية في لبنان، الخميس، بحفل أحياه الفنان اللبناني ملحم زين أمام جمهور ضخم جاء من الجنوب ومن كل الأراضي اللبنانية.

وعلى مدى أكثر من ساعتين قدّم زين صاحب الصوت الجبلي أغنيات شعبية وفلكلورية وعاطفية حاكت جمهورا جنوبياً يحيي في شهر يوليو/تموز من كل عام ذكرى الحرب مع إسرائيل عام 2006.

وتكريماً لمواطنين جنوبيين، غنى زين أغنية للفنانة اللبنانية جوليا بطرس "غابت شمس الحق" والتي كان ينشدها أهل الجنوب منذ أكثر من 35 عاماً إبان الاحتلال الإسرائيلي.

ووصل صوت ملحم زين، القادم من منطقة البقاع في شرق لبنان، إلى صور طارقاً أبوابها الأثرية التاريخية مخاطباً إياها بالنغمة الأحب إلى قلب أهلها، وموجهاً التحية إلى قراها بأغنية الراحل وديع الصافي الشهيرة "الله معك يا بيت صامد بالجنوب".

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وعلى الملعب الروماني الأثري، اختار الفنان زين أداء أغنيات له ولفنانين لبنانيين آخرين مثل أغنيتي وديع الصافي "عندك بحرية يا ريس"، و"لبنان يا قطعة سما".

وأعلنت رئيسة مهرجانات صور الدولية، رندة بري أن لجنة المهرجانات لم تقرر الانكفاء بفعل الأزمات الاقتصادية والمالية، بل اختصار المهرجان هذا العام بأمسيتين للفنانين اللبنانيين العربيين ملحم زين ورامي عياش.

وقالت بري: "لم نستسلم لواقع ضاغط يحيط باللبنانيين وقررنا التخفيف عما يعيشونه من أزمات، وأن نحتفي بمدينة صور التي اختير شاطئها كأجمل رابع شاطئ على البحر المتوسط والمصنفة من ضمن التراث العالمي".

وأضافت: "اليوم كل لبنان يغني مع ملحم الأغاني الوطنية والأغاني التراثية، هذا يوم جنوبي بامتياز، صوت ملحم زين حاكى مشاعر الجنوبيين بأغانٍ وطنية تخاطب الوجدان".

ووقف الحضور مصفقاً وراقصاً على الأغاني التراثية، وسط آثار صور التي يعود تاريخها إلى أكثر من 3 آلاف عام، فيما تستمر مهرجانات صور، السبت، مع المطرب رامي عياش.