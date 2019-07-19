شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى فى بيان: لم أدل بتصريحات عن حياتى الشخصية.. وخصوصيتى خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الفنان ماجد المصرى بيانا، اليوم الجمعة، للرد على أخبار منسوبة إليه نشرت فى بعض الصحف والمواقع الإخبارية وصفها بأنها تتعرض لحياته الشخصية وتنال من استقرارها، مؤكدا أن تلك التصريحات نسبت إليه زورا ولا أساس لها من الصحة.

وطالب الفنان ماجد المصرى فى البيان، الصحف والمواقع الإلكترونية بتحرى الدقة قبل نشر أى أخبار تتعلق بحياته الشخصية أو الفنية، محذرا من نشر تصريحات على لسانه لم يدل بها، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يحاول الصيد فى الماء العكر واختلاق أكاذيب لا صحة لها من أجل تحقيق قراءات أو مشاهدات على حساب حياة الآخرين الشخصية والنيل من خصوصيتهم.

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واختتم المصرى بيانه مؤكدًا أنه متزوج من رانيا أبو النصر ويجمعه بها كل حب وتقدير، وأى محاولة للنيل من استقراره الأسرى سيرد عليه قانونًا، مشددا على أن حياته الشخصية خط أحمر.

كانت بعض المواقع قد نشرت تصريحات منسوبة للفنان ماجد المصرى حول طبيعة علاقته بطليقته الفنانة منى إش إش، بعد نشر الأخيرة صورا من حفل زفافهما منذ 20 عاما مما أثار الكثير من الجدل بعد إعلانها نيتها كتابة قصة حياتها الفنية، قبل أن يصدر ماجد المصرى بيانا يشدد فيه على العلاقة الطيبة التى تجمعه بزوجته الحالية رانيا أبو النصر.