شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى نجم الجيل تامر حسنى حفلا غنائيا أول شهر أغسطس المقبل فى الساحل الشمالى، ويقدم لجمهوره العديد من أغانيه، ومن المقرر أن يقدم مفاجأة لجمهوره على المسرح.

ومن ناحية أخرى يواصل تامر حسنى تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب" من أجل لحاق الفيلم للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم "كل سنة وأنت طيب" بطولة كل من تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، يشار إلى أن آخر أفلام تامر حسنى "البدلة"، وشارك فى بطولته أمينة خليل وأكرم حسنى، وأخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج ماندو العدل.