شكرا لقرائتكم خبر عن "بحبك يا ستمونى مهما الناس لامونى".. أعمال لا تنسى فى ذكرى ميلاد فؤاد خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم يحل ذكرى ميلاد الفنان فؤاد خليل وقد اشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية في العديد من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية.

من منا لا يعرف شخصية ستمونى الكوميدية التى مثلها فيها الفنان فؤاد خليل وأبدع فيها فى فيلم الكيف ، وهو فيلم مصري يناقش قضية المخدرات وتأثيرها على المجتمع من كتابة محمود أبو زيد وإخراج علي عبد الخالق وبطولة يحيى الفخراني ومحمود عبد العزيز ونورا.

وتدور أحداثه حول شقيقان ، صلاح أبو العزم - (يحيى الفخراني) الذى نجح فى حياته العلمية والعملية و جمال أبو العزم - (محمود عبد العزيز) الذى فشل في حياته العلمية بعد أن تم فصله من كلية الحقوق فلم يجد غير طريق الضياع مع الموسيقيين والأفراح الشعبية وتجار المخدرات وأصبح مدمنا للحشيش ، ولتتصاعد الأحداث إلى أن يدمن الأخ الأكبر بدلاً من أن ينقذ أخاه من القاع والضياع الذى هو فيه .

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بدأ الفنان فؤاد خليل رحلته مبكراً مع الفن عندما كان عمره 11 عام، حيث كون فريقاً للتمثيل مع بعض أصدقاء الطفولة ومنهم محيي إسماعيل، وقد تخرج من كليه طب الأسنان عام 1961 ولكنه تمسك بالفن و قد ظهر لأول مرة في مسرحية سوق العصر عام 1968 ثم عمل في المسرح والتلفزيون والسينما لسنوات عديدة.

ومن بعض أفلامه:

حبك نار ، صايع بحر ، عايز حقي ، حرامية في كي جي تو ، جاءنا البيان التالي ، شورت وفانلة وكاب ، الأجندة الحمراء ، الكاش.. ماشى ، الجنتل ، رسالة إلى الوالى ، أبو خطوة ، الخطيئة السابعة ، الصاغة ، اللومنجى ، عنتر زمانه ، يا تحب يا تقب ، لولاكى ، تووت تووت ، فتحية والمرسيدس ، خبطة العمر ، نصف دسته مجانين ، اقتل مراتى ولك تحياتى ، قسمة ونصيب ، البيضة والحجر ، النصاب والكلب ، الشيطانة التي أحبتنى ، الذل ، حارة برجوان ، كراكيب ، الدنيا على جناح اليمامة ، الحقونا ، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وصية رجل مجنون ، جري الوحوش ، عبقرى على ورقة دمغة ، التعويذة ، شارع السد ، امرأة مطلقة ، الكيف ،تزوير في أوراق رسمية ، الطائرة المفقودة وغيرها من الأفلام ..

ومن بعض مسرحياته :

مسرحية الدنيا مقلوبة ، مسرحية راقصه قطاع عام ، مسرحية في بيتنا حسنين ، مسرحية على الرصيف ، مسرحية واد عفريت.