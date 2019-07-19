شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يصل عمان استعداداً لحفله بمهرجان جرش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل النجم اللبنانى وائل كفورى إلى العاصمة الأردنية عمان، استعداداً لحفله المقرر إحياؤه مساء اليوم فى العاشرة مساءً ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية جرش.

كان النجم وائل كفورى قد طرح الشهر الماضى أغنية "استشبهت فيكى"، من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو، وحققت نجاح جماهيرى كبير، فضلاً عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، حيث أحيا حفلا ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، فضلاً عن إحيائه حفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.

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