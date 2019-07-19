شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تنتهى من تصوير المشاهد الخارجية فى "خيال مآتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة منة شلبى من تصوير المشاهد الخارجية فى فيلم "خيال مآتة" الذى تشارك فى بطولته بجانب النجم أحمد حلمى، حيث صورت المشاهد الخارجية فى الإسكندرية وشوارع مدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يعرض فى موسم سباق عيد الأضحى المقبل.

وتصور منة شلبى حالياً المشاهد المتبقية من أحداث "خيال ماتة"، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي مع بطل العمل حلمى الذى يقع فى غرامها خلال أحداث الفيلم.

ويجسد أحمد حلمى شخصية جديدة ومختلفة تماماً فى السينما حيث يظهر فى فترتين مختلفتين من عمره، وهما سنة 2019، والتى تبدأ بأحداث الفيلم، والفترة الثانية يظهر كرجل عجوز وعمره 81 عامًا، ثم يسترجع ذكرياته وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا فى فترة 1968.

فيلم خيال مآتة" بطولة النجم أحمد حلمى والنجمة منة شلبى والنجم الكوميدى بيومى فؤاد والنجم خالد الصاوى والفنان القدير حسن حسنى والفنان لطفى لبيب والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النجوم سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى.