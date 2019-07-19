بالصور| خالد جلال يكرم علي بدرخان بعد عرض "سينما مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشهد مسرح مركز الإبداع الفني، عرض "سينما مصر"، وهو عبارة عن مجموعة من أشهر مشاهد السينما المصرية، تحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال.

وحضر العرض ليلة أمس الخميس، المخرج الكبير علي بدرخان، والكاتبة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، ومصمم الديكور محمد هاشم، وطاهر البهي، والمخرج أكرم فريد، والفنان حسام علي، وأحمد تمام، وخالد أحمد كمال.

كما حضر العرض الكاتب علاء سالم، ومصممة الاستعراضات ميريت ميشيل، والمخرج محمود فؤاد صدقي، والكاتب هيثم الهواري.

وفي ختام العرض، صعد المخرج الكبير علي بدرخان على المسرح، وأشاد بالعرض الذي يضم 65 موهبة من أبناء مركز الإبداع الفني، وقدم المخرج خالد جلال شهادة تقدير لـ"بدرخان".