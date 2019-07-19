المخرج تامر حمزة: "قيد عائلي" جزء واحد وعرض حلقاته المتبقية الأيام المُقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

قال المخرج تامر حمزة، إن مسلسل "قيد عائلي" الذى يتولى إخراجه، جزء واحد فقط، وينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 45 حلقة، لافتًا إلى أنه تم عرض 25 حلقة بالمسلسل قبل رمضان، وسيتم عرض الحلقات المتبقية خلال الفترة المقبلة.

وكتب حمزة، عبر حسابه على "تويتر": للتوضيح.. مسلسل (قيد عائلي) جزء واحد ٤٥ حلقة.. تم إذاعة ٢٥ حلقة قبل رمضان، وسيتم إذاعة الـ٢٠ حلقة الباقية خلال الفترة القادمة.. على حسب استراتيجية القناة وخطتها التسويقية والإذاعية".

مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي وميرفت أمين ومحمد رياض ومنة فضالي ودينا فؤاد وميرهان حسين ومحمد نجاتي، ومن إنتاج شركة فنون مصر، تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.