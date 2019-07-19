خاص| مؤلف "كل سنة وأنت طيب": استعنا في مشاهد الأكشن بمصممي "جيم أوف ثرونز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال السيناريست محمد عبدالمعطي، إن فيلمه "كل سنة وأنت طيب" بطولة الفنان تامر حسني، يتم تنفيذه بمستوى عالي من الجودة تضاهي الأفلام العالمية.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم مصروف عليه كويس جدًا، واستعنا في تنفيذ مشاهد الأكشن بمصممي الأكشن في المسلسل الشهير جيم أوف ثرونز".

جدير بالذكر أنه يتبقى 6 أيام وينتهي فريق "كل سنة وأنت طيب" من تصوير كافة مشاهد الفيلم، وأكد عبدالمعطي أنه لا يستطيع الجزم بأن قرار عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى السينمائي المُقبل نهائي، موضحًا "احنا بنشتغل بطريقة مختلفة ومش هنضحي بجودة فيلم عشان نلحق موسم".

"كل سنة وأنت طيب" تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي.