المهرجان القومي للمسرح المصري يكرم يسري الجندي والسيد حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز الكاتب الكبير يسري الجندي والكاتب الكبير السيد حافظ.

ويعلن المهرجان قريبًا عن بقية أسماء المكرمين في الدورة الثانية عشرة، والتي ستنطلق يوم 17 أغسطس المُقبل.

يسري الجندي هو مؤرخ المسرح والدراما المصرية، ويحتل موقعاً متميزاً بين كتاب المسرح المصري والعربي باجتهاداته المستمرة في تأصيل شكل مسرحي عربي له رؤاه المعاصرة مستلهماً التراث الشعبي، وبدأ تواجده في الساحة المسرحية أواخر الستينيات بكتابة مسرحية "ما حدث لليهودي التائه مع المسيح المنتظر"، وبعدها توالت أعماله المسرحية، أبرزها: "بغل البلدية"، "حكاية جحا مع الواد قلة"، "المحاكمة"، "عنتر زمانه"، "عنترة"، و"حدث في وادي الجن"، "واقدساه"، "دكتور زعتر" و"الإسكافي ملكا".

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أما السيد حافظ فهو كاتب مسرحي له العديد من الأعمال، منها أعمال لمسرح الطفل، وهو أول كاتب عربي تنشر له جامعة أريزونا بالولايات المتحدة خمس مسرحيات باللغة الإنجليزية، وثلاث مسرحيات باللغة العربية على الإنترنت، وهو أول كاتب عربي تنشر له المملكة البريطانية سبعة أعمال مسرحية باللغة الإنجليزية.

ومن أعماله المسرحية للكبار "حكاية الفلاح عبدالمطيع"، " إشاعة"، "حلاوة زمان"، وكتب لمسرح الطفل عدة مسرحيات، أبرزها: "سندس"، "علي بابا"، "عنتر بن شداد"، "فرسان بني هلال"، " قميص السعادة "، "أولاد جحا"، "سندريلا"، " قطر الندى"، "حمدان ومشمشة"، و" حب الرمان".

يُذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.