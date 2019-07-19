بالفيديو- آسر ياسين يطلق "يلا نكمل بعض" لدعم المنظمة الدولية للهجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان آسر ياسين في فيديو دعائي أطلقته المنظمة الدولية للهجرة في مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وذلك بعد اختياره مؤخرًا سفيرًا للنوايا الحسنة.

الفيديو أشار لوجود ١٤٥ جنسية تعيش على أرض مصر، وأطلق "هاشتاج- يلا نكمل بعض"، وقال آسر في الفيديو الذي ضم عددًا كبيرًا من المواطنين المنتمين لجنسيات مختلفة ويعيشون في مصر "اتفاجئنا أد إيه كل الناس دي بيجمعها تفاصيل صغيرة وكبيرة برغم اختلافها، أنا حقيقي معجب بكل واحد هنا ومؤمن إن كلنا زي بعض مهما اختلفنا طب ليه نبقى مقفولين على نفسنا لما ممكن نكمل بعض".

آسر ياسين تم تنصيبه مؤخرًا سفيرا للنوايا الحسنة، إلى جانب الفنانة نيللي كريم.