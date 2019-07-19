محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : أعلنت المنتجة شاهيناز صيام، عن وفاة المنتج هشام إسماعيل والد ابنها، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتبت شاهيناز: "البقاء لله.. المنتج هشام إسماعيل.. في ذمة الله.. والد ابني أحمد". من أشهر أعمال المنتج هشام إسماعيل مسلسل "منتهى العشق" عام 2010 وشارك في بطولته مصطفى قمر، ديانا كرزون، نهال عنبر، رانيا فريد شوقي، منة فضالي، سيناريو وحوار محمد النجار ومن إخراج محمد النجار، مسلسل "ريش نعام" وشارك في بطولته داليا البحيري وعمرو واكد ومادلين طبر وأحمد وفيق وزكي فطين عبدالوهاب وتأليف فداء الشندويلي وإخراج خيري بشارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز أعماله "ريش نعام" و"منتهى العشق".. وفاة المنتج هشام إسماعيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.