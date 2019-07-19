أحمد شعبان يحصل على الحقوق التليفزيونية لـ"نادي الرجال السري"

تعاقد الموزع أحمد شعبان مع المنتج أحمد عبدالباسط مالك شركة فيلم اوف ايجيبت علي شراء الحقوق الحصرية لفيلم "نادي الرجال السري"، بطولة النجم كريم عبدالعزيز والذي سبق وحصل عليه "عبدالباسط" كموزع للعمل تليفزيونيا.

وجاء تعاقد أحمد شعبان مالك شركة إيه آند وفيلم اوف ايجيبت لمالكها أيمن وأحمد عبدالباسط كتعاون مستمر ومثمر بعد تعاقدهم خلال الفترة الماضية على أفلام سوق الجمعة ونورت مصر ونص جوازة.

وتواصل شركة فيلم اوف ايجيبت تحضير عدة أفلام جديدة ستعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة. للعمل تليفزيونيا.وجاء تعاقد أحمد شعبان مالك شركة إيه آند وفيلم اوف ايجيبت لمالكها أيمن وأحمد عبدالباسط كتعاون مستمر ومثمر بعد تعاقدهم خلال الفترة الماضية على أفلام سوق الجمعة ونورت مصر ونص جوازة.وتواصل شركة فيلم اوف ايجيبت تحضير عدة أفلام جديدة ستعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة. وعلى جانب آخر يستعد أحمد عبد الباسط لفيلمه الجديد "تصفية حساب" والذي يعود به للإخراج بعد فيلم "خطة بديلة".

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