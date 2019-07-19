فيديو.. عاصي الحلاني يكسر حاجز المليون الأول بـ "لبيكي يا جزائر"

حققت أغنية "لبيكي يا جزائر" للمطرب عاصي الحلاني، مليونًا و 494,184 مشاهدة وذلك بعد مرور أربعة أيام علي طرحها في القناة الرسمية لشركة روتانا،

بموقع الفيديوهات "يوتيوب".يشار إلى أن "لبيكي يا جزائر"، غناها عاصي بمشاركة الفنانة ماريتا الحلاني، من كلمات مضر شغالة، ألحان فاروق الجزائري، وتوزيع خليل ابو عبيد.يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني هي أغنية "الوطن"، والتي طرحها قبل أسبوعين عبر موقع يوتيوب من ألحانه، وكلمات عمر الفرا، وتوزيع : طوني سابا.