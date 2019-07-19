"سينما مصر" تعيد الجمهور لذكريات شاشة الأبيض والأسود

تمر "ساعتين" عليك لن تلتفت تظل مندمجًا إلى حوار وآداء حركي عميق ومكثف، تضحك بهيستريا وتشعر بالأمل، كما تتذكر أعمال الأبيض والأسود المميزة وأيضًا نجومها الكبار والعمالقة الذين رحلوا عنا ولكن أعمالهم مازالت راسخة في أذهان جمهورهم ومحبيهم.

نجحت مسرحية "سينما مصر"، للمخرج خالد جلال، إلي جذب نجوم الفن والمجتمع والسياسة إليها ليستمتعوا بعروضها اليومية التي لا تخلو من الشخصيات العامة ومن مختلف الأعمار والفئات، الذين يجتمعون على مسرح مركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية، وبالإضافة إلي ذلك فانها منذ انطلاقها خلال الأسبوع الماضي حققت نجاحًا كبيرًا.

وقامت "الـوفـد" بحضور عرض المسرحية، لنجد أن المسرحية مجانية ولا يتطلب الحضور إلا التوجه للحصول على التذاكر من مركز الإبداع الفني، كما أن العرض قائم على أفكار يطرحها المخرج خالد جلال، ويقوم فريق العمل معه من الممثلين على تقديم الرسالة وإعادة المسرح مرة أخرى، وبث طاقة إيجابية في أنفس الشباب لاستكمال مسيرة العمل والأمل.

ويشار إلى أن العرض يعد الأضخم فى أعداد الطلبة بالمركز، حيث يشارك فيه 65 من طلبة الدفعة الثانية لاستديو المواهب بالمركز، ويتناول تقديم رؤية حديثة لنحو 45 من أشهر مشاهد السينما المصرية، مثل: "الكيت كات"، "إسماعيل ياسين في الأسطول"، "الناصر صلاح الدين"، "أيام السادات"، "أغنية على الممر" ،"شفيقة ومتولى" ، "جميلة بوحيرد" و"معبودة الجماهير..وآخرون.

وقد حضر الليلة الأولى لـ "سينما مصر" مجموعة من الشخصيات الفنية التى ساهمت فى تشكيل التاريخ الفنى والسينمائى لمصر، حيث كرم "جلال" بشهادات تقدير موقعة من الفنانين الشباب المشاركين بالعرض، فى لفتة تقدير منهم لرموز فن السينما، وهم: الفنانة إيناس عبدالدايم كفنانة شاركت فى تقديم الموسيقى التصويرية لعلامات السينما، الفنانة الكبيرة" سميرة أحمد"، "فتحى" نجل الفنان رياض القصبجى، "هشام سليمان"

و"محسن علم الدين" منتجان فنيان للعديد من الأفلام الهامة والمخرج عمر عبدالعزيز.

ومن جانبه.. أكد الفنان الشاب فاروق قاسم، أن جميع مشاهد العرض كان بها العديد من الصعوبات، نظرًا لأننا نجسد أعمالًا الجمهور يعرفها بشكل جيد، والممثلون الذين قدموا هذه الأعمال ذوو مكانة كبيرة.

تابع حديثه قائلًا:"إنه من ضمن المشاهد الذي جسدها كان مشهد من فيلم "الناصر صلاح الدين"، ودور الفنان أحمد مظهر، فكانت هذه مخاطرة كبيرة لأن الفنان أحمد مظهر له جمهور كبير، وهو أيضًا فنان ذو قيمة كبيرة".

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وعن نصائح الدكتور خالد جلال للفريق أثناء بروفات العرض، قال: "النصيحة الدائمة للدكتور خالد لأبطال العمل أنه لابد من التركيز في قيمة الممثل الذي نجسد شخصيته خلال بعض المشاهد، لأن الجمهور سوف يقارن بيننا وبين هؤلاء الفنانين الكبار".

عن بداية اكتشافه في مركز الإبداع قال:"في الحقيقة أنا شاركت مع الدكتور خالد جلال في عمل مسرحي منذ عشر سنوات خلال هذه الفترة كنت أتمنى دائمًا أن أوجد بمركز الإبداع ولكن على رغم تأخير الخطوة إلا أنه بالتأكيد هذا الوقت مناسب أيضًا.

فيما أعرب الفنان الشاب أحمد سعد والي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته مسرحية "سينما مصر"، للمخرج خالد جلال في أول عروضها على خشبة مسرح مركز الإبداع الفني بالأوبرا.

أكد "سعد"، أن ردود فعل الجمهور على شخصية إسماعيل يس والشخصيات الأخرى، التي جسدها خلال العرض، إيجابية، قائلًا:"ردود الفعل طمنتني وجمدت قلبي".

وعن مقارنة الجمهور بينه وبين الفنان الكبير إسماعيل يس قال:"في البداية

كنت مرعوبًا وليس خائفًا ولكن الدكتور خالد جلال لم يطلب منا تقليد هؤلاء العظماء، ولكن الهدف هو أن الجمهور يرى أن الجودة في الفن الجميل لاتزال موجودة".

وعن أحب المشاهد بالنسبة له قال:"في الحقيقة أحب المشاهد إلى قلبي حتى الآن الزوجة الثانية وإسماعيل يس في الأسطول، على رغم أني أعشق مشهد المصير الذي لم أشارك به، فهو لزميلي محمد عبده وبلال فضل، ولكن لدي حالة من الغيرة الفنية منهما بشكل مش طبيعي، وأيضًا مشهد الكيت كات لزميلي ميشيل ميلاد".

وعن الأسلوب الذي اتبعه الدكتور خالد جلال مع أبطال العمل خلال فترة البروفات قال:"الدكتور خالد اتبع مع أبطال سينما مصر أسلوبًا عظيمًا جدًا، حيث إنه لم يعطنا التمثيل بالمعلقة، ولكنه يعمل على نهج منقسم لطريقتين، أوّلًا أنه يحرص على أن الممثل يطور نفسه بنفسه بتوجيهاته، وبعد ذلك يقوم بعمل اللمسة السحرية التي من الصعب أن يدركها غيره".

عن سؤاله كيف أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم عن سعادتها بمشاهدة العرض قال:"بصراحة وزيرة الثقافة دكتورة إيناس تعبيرات وجهها وفرحتها والبهجة التي ظهرت عليها كانت تعبر عن كل شيء دون الكلام بذلك".

عن بداية اكتشافه في مركز الإبداع قال:"بصراحة الموضوع بدأ منذ عام ٢٠١٢ وأنا أسعى لتقديم استمارة كل فترة، حتى عام ٢٠١٤ كان يوجد مهرجان للدكتور خالد جلال،تحت عنوان (مواسم نجوم المسرح)، وهو منافسة ما بين جامعات مصر، والجائزة كانت لأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل مخرج وأفضل ديكور وأفضل ملابس تدخل المركز من دون أي اختبارات في الورشة المجانية".

وأضاف: "شاركت بعرض من إخراجي اسمه (دراما الشحاتين) وحصلت على أفضل مخرج، كما ترشحت لأفضل ممثل، ومن هنا بدأت علاقتي بالدكتور، وعندما رآني قال لي:"أنت دخلت الدفعة كمخرج من غير أي اختبارات وكمان هتدخل ورشة التمثيل"، حيث كان هذا الحديث منذ أربعة أعوام، ثم جاءني اتصال من الدكتور خالد وتم انضمامي لهذه الدفعة".

وعن العروض التي قدمها قبل انضمامه لورشة خالد جلال، قال:"شاركت في عروض تياترو مصر بطولة بيومي فؤاد وأحمد فتحي لمدة موسمين، إضافة إلى أني أحب الكتابة جدًا، وقمت بكتابة مسلسل "اللعبة" بمشاركة زميلي إبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، بطولة الفنان هشام ماجد والفنان شيكو".