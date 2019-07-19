الليلة.. عرض الحادثة على خشبة مسرح الغد

يقام عرض "الحادثة" مساء اليوم، الجمعة، على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٢٠، ٣٠ جنيها.
العرض يقدم في قالب كوميدي حول شابمريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.
" الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر ،نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.
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