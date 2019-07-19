شاهدوا.. إعلامية مصرية تصدم المتابعين بصورة من داخل غرفة النوم ليلة زفافها

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كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 03:53 مساءً - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها الإعلامية المصرية مي إبراهيم من داخل غرفة نومها ليلة زفافها، بينما كانت تجلس على السرير برفقة زوجها والمصوّر الذي كان يلتقط لهما الصور.
وما صدم المتابعين في الصورة التي نشرها المصوّر عبر صفحته الخاصة قائلاً :”قاعدين بنختار الصور. ادخلو اتفرجوا على الصور”، أن إبراهيم ظهرت من دون حجاب، ما دفعهم إلى التساؤل إن كانت قد خلعته فعلاً، لتؤكد هي الموضوع بنشرها صورة من الزفاف برفقة زوجها وظهرت فيها أيضاً من دون حجاب.
يشار إلى ان إبراهيم فاجأت الجميع بزواجها، فهي لم تعلن مسبقاً عن الموضوع، كما أنها كانت قد فسخت خطوبتها من العريس قبل عدّة أشهر ولم تعلن عودتهما لاحقاً.
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A post shared by Mai Ibrahim (@maiibraahim) on Jul 17, 2019 at 10:24am PDT
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