ايلي صعب يحتفل بزفاف ابنه لثلاث ليالي متتالية.. شاهد صور الحفل الاول!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 03:53 مساءً - جرت مساء أمس مراسم زفاف إيلي صعب جونيور وعروسه كريستينا مراد،، والذي سيمتد على ثلاثة ليالي، وتميز زفاف إيلي صعب جونيور بطابعه الشرقي، بدءًا من الديكور وصولًا إلى الموسيقى وملابس الضيوف.

بدأ حفل الليلة الاولى بوصول العروسين على إيقاع الطبلة والدبكة، وحضرت الزفة اللبنانية التقليدية التي زفت العروسين على أنغام أشهر الأغاني اللبنانية الفلكلورية. وأطلق على الزفاف عنوان “غروب شرقي” أو Sunset Sharqi، تميز بأجوائه الشرقية التي طغت على الحفل، بدءًا من الدكيور المميز باللونين الذهبي والأسود، وانعكست هذه الأجواء على اطلالة العروسين، فارتدت العروس جمبسوت باللون البيج، وأضافت إليه كاب من الدانتيل المطرز باللون الذهبي، أما العريس فاختار العباءة السوداء التي تتماشى مع موضوع الليلة الشرقية. وقد تألقت والدة العريس بفستان باللون الأزرق الملكي مع كاب طويل مطرز.

Advertisements

حضر الزفاف العديد من الشخصيات والوجوه الإعلامية التي شاركت المصمم إيلي صعب فرحته، أما من أبرز الضيوف، فكانت النجمة إليسا التي ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأسود، مرصعًا بالأحجار الملونة من تصميم إيلي صعب.

هذا وستقام اليوم مراسم حفل الزفاف الرسمية في كنيسة بكركي، ومن المتوقع أن تستمر الاحتفالات حتى يوم السبت، حيث سيقام حفل في الفيللا الفخمة التي يمتلكها إيلي صعب الأب في بلدة فقرا، ومن المتوقع أن تكون اطلالة العروس محطّ أنظار الجميع.