قفزة جريئة تنقذ أمل بوشوشة من حرارة الصيف في بيروت.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة إلى بيروت بعد أجازة قصيرة قضتها مع أسرتها في الجزائر، حيث احتفلت هناك بزفاف شقيقتها نوال.

بوشوشة مازالت قي أجازة من العمل الفني، وقد ظهرت في مقطع فيديو طريف تقفز بشكل جرئ في حمام السباحة للتخلص من شدة ارتفاع درجة الحرارة، وهو المقطع الذي اظهر لياقتها وحبها للسباحة.

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من ناحية أخرى، تنتظر أمل بوشوشة عرض مسلسلها الجديد «دولار» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان اللبناني عادل كرم، وذلك يوم 8 أغسطس المقبل عبر شبكة Netflix، والعمل قصّة محمود إدريس، وسيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفار، وإخراج سامر البرقاوي.

يُذكر أنه في الوقت الذي تغيبت فيه نجمة ستار أكاديمي عن الشاشة في رمضان الماضي، تألقت أمل بوشوشة الموسم الرمضاني لعام 2018، بمسلسل «أبو عمر المصري» أمام النجم المصري أحمد عز، والعمل سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج أحمد خالد موسى.