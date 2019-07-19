مصرع الفنانة الهندية شوبها في حادث سير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لقيت الممثلة الهندية شوبها، المشهورة بدورها في المسلسل التلفزيوني الشهير Janaki fame، مصرعها في حادث سيارة قرب بلدة تشيترادورغا في ولاية كارناتاكا،

كانت الفنانة في طريقها إلى معبد باناشانكاري عندما اصطدمت سيارتها بشاحنة، وذلك يوم الأربعاء 117 يوليو في ضواحي مدينة تشيترادورغا في ولاية كارناتاكا، وفقًا لتقرير نشر في آي بي تايمز.

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ويضيف التقرير أن شوبها ، مع أشخاص آخرين ، كانت في طريقها إلى المعبد في بادامي تالوك في منطقة باجالكوت عندما وقع الحادث، وقد أفيد أن الحادث وقع عندما انفجر إطار السيارة.

وأشار تقرير الفحص المبدئي للشرطة من مكان وقوع الحادث وفاة خمسة أشخاص في حادث تصادم بين شاحنة وسيارة، القتلى هم: الممثلة شوبها وسوكانيا وشيالاما والسائق أشوك، وطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، الى جانب طفل عمره عام ونصف العام أصيب بجروح ، وتم إدخاله إلى المستشفى، ومن المعروف أن جميعهم من نفس العائلة.

معبرًا عن حزنه لوفاتها ، نُقل عن المخرج التلفزيوني تين سيترام Magalu Janaki: “الممثلة شوبها، التي كانت تبتسم على الإطلاق وذات موهوبة عالية ، لم تعد موجودة، لقد صدمت من المأساة، تعازينا لعائلتها “.