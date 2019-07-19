راغب علامة يصف الموازنة بالمسرحية السمجة

وجه السوبرستار راغب علامة انتقاداته الى السلطة السياسية اللبنانية، واصفاً اقرار مشروع الموازنة “بالمسرحية السمجة”.

وكتب السوبرستار على حسابه على تويتر: “الموازنة مسرحية سمجة.. اذا لم يرفعوا الغطاء والدعم السياسي لمجزرة الكهرباء التي دفعنا ثمن وساختها أكثر من ٣٦ مليار دولار استفاد منها السياسيون واتباعهم… وإذا لم يرفعوا الغطاء عن الأتباع الفاسدين الموجودون في كل مرافق الدولة لقهر المواطن ووقف انتاجه.. انها مسرحية سمجة كالعادة“.

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دائماً ما يضع السوبرستار اصبعه على الجرح ويوجه انتقاداته الى الطبقة السياسية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد والأزمة المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني.

من جهة أخرى، يلتقي “علامة” جمهوره في حفلة فنية في موناكو في الاول من شهر آب المقبل.

ومن موناكو، يسافر السوبرستار الى تونس، للمشاركة في مهرجان قرطاج في الثالث من آب المقبل، حيث نشر علامة فيديو اعلن فيه عن موعد حفله في قرطاج، حيث توجه للشعب التونسي بتعليق ارفقه بالفيديو، جاء فيه: “تونس لاسمك قلت موالي.. انتي ما غبتي يوم عن بالي.. لاقوني بقرطاج في ٣ اب”، وختم راغب علامة كلامه باللهجة التونسية قائلا: “بحبكن برشا”.