محمود الليثى وبوسي وصافيناز على أفيش أنت حبيبى وبس

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أنت حبيبى وبس"، البوستر الدعائى للفيلم والذى من المقرر طرحه فى عيد الأضحى المقبل.
وظهر جميع أبطال فيلم "أنت حبيبي وبس" على الأفيش وهم محمود الليثى وبوسى وحسن الخلعى ومحمد ثروت وصافيناز ونرمين ماهر.
الفيلم من إخراج أحمد البدرى، وهو من نوعية أفلام المقاولات التى اعتاد أن تقدم فى موسم العيد.
وكان من المقرر طرح الفيلم فى موسم عيد الفطر لكن تأجل عرضه لموسم عيد الأضحى.
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