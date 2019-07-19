نوال الزغبي تطرح "كده باي" بثلاث أغنيات

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""الخليج 365"" من بيروت: طرحت الفنانة نوال الزغبي فيديو كليب أغنية "كده باي" عبر قناة روتانا الرسمية على YouTube. وهو الأول من نوعه عربياً بحيث يتضمن ثلاثة أغنيات هي "كده باي، صبح صبح وجوة قلبو".
يُذكر أن أغنية "كده باي" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع الهامي دهيمة. علماً أن الكليب صُوِّرَ في ولاية جورجيا الأميركية تحت إشراف المخرج شريف ترحيني.
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