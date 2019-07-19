أصالة تلقت الأنظار بأغنية عمرو دياب

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""الخليج 365"" من بيروت: لفتت الفنانة أصالة الأنظار مع الفنان عمرو دياب بلقائهما في حفل زفاف شاركا بإحيائه. حيث لاحظ بأنها تدندن معه أغنية "دا لو اتساب"، فأحال لها المذياع لتغنيها بمفردها، وقال لها بعدها: "هغنيها إزاي دلوقت"، في إطراء ضمني لإعجابه بأدائها للأغنية.

يُذكر أن "دياب" يستعد لإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "أنا غير" الذي ستبدأ الحملة الدعائية له فور انتهاء بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم. علماً أن الأغنية التي تحمل اسم الالبوم ستتاح عبر إحدى شركات الاتصالات وللمشتركين في الخدمة الخاصة بألبوم عمرو دياب، قبل طرحها عبر قناته الخاصة على YouTube