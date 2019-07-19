شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تستعيد ذكرياتها فى فيلم السلم والثعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة حلا شيحة، ذكرياتها فى فيلم السلم والثعبان، التى شاركت فى بطولته مع الفنان هانى سلامة والفنان أحمد حلمى، الذى عرض فى دور السينما عام 2001.

ونشرت شيحة صورة لها أثناء فترة تصويرها للفيلم عبر حسابها الشخصى بإنستجرام، وكتبت "الصورة فكرتنى بياسمين فى السلم والثعبان، من أحب الأفلام ليا اللى ساب علامة فى السينما قوية ومختلفة وجديدة وقتها ولحد دلوقتى مفيش زى الفيلم ده أنا سعيدة إنى كنت من أبطال الفيلم وبطله الحقيقى طبعا طارق العريان ومحمد حفظى وسامح سليم، نفسى أرجع أقدم فى السينما حاجة جميلة زى السلم والثعبان".

وشاركت حلا شيحة فى مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان وعرض فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.