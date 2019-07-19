فن ومشاهير

أصالة تدعم المنتخب الجزائرى قبل مواجهة السنغال فى نهائى أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت المطربة السورية أصالة المنتخب الجزارى قبل مواجهة محاربى الصحراء أمام السنغال، اليوم الجمعة، فى نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة فى مصر، ونشرت صورة لعلم الجزائر عبر حسابها الرسمة على إنستجرام وعلقت: "شدوا حيلكم يا شباب".

 

 

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يذكر أن أصالة طرحت أغنية باللهجة الخليجية باسم "كبير الشوق" على موقع "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا من ألحان أسامة العطار، توزيع محمد صالح، مكس وماستر جاسم محمد، فيديو آرت عمر جواد، وتريات تامر فيضى.

 


أصالة

 

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