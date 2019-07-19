- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تدعم المنتخب الجزائرى قبل مواجهة السنغال فى نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت المطربة السورية أصالة المنتخب الجزارى قبل مواجهة محاربى الصحراء أمام السنغال، اليوم الجمعة، فى نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة فى مصر، ونشرت صورة لعلم الجزائر عبر حسابها الرسمة على إنستجرام وعلقت: "شدوا حيلكم يا شباب".
يذكر أن أصالة طرحت أغنية باللهجة الخليجية باسم "كبير الشوق" على موقع "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا من ألحان أسامة العطار، توزيع محمد صالح، مكس وماستر جاسم محمد، فيديو آرت عمر جواد، وتريات تامر فيضى.
أصالة
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تدعم المنتخب الجزائرى قبل مواجهة السنغال فى نهائى أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.