بعد جائزة بياف.. الدوزى يغنى بمهرجان "أجذير إيزوران" فى المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من تتويجه بجائزة بياف اللبنانية، يستعد المطرب المغربي عبد الحفيظ الدوزى لإحياء أجدد حفلاته الغنائية في المغرب، وتحديدا في مدينة خنيفرة، ضمن مشاركته فى فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان "أجذير إيزوران" الموسيقى، المقرر انطلاق لياليه مساء الثلاثاء المقبل. Advertisements وتعد هذه الإطلالة أولى حفلات الدوزي في المغرب بعد حصوله مؤخرا على جائزة مهرجانات بيروت الدولية "بياف"، عن مسيرته الفنية الحافلة، والممتدة لأكثر من 20 سنة، حصيلتها أكثر من 15 ألبومًا، ويتولى حاليا منصب سفير الاتحاد الأوروبي للشباب، وتم اختياره كأفضل مطرب مغربى للعام الثانى على التوالى، حسب تصنيف جوائز داف باما الألمانية، كما حاز العام قبل الماضى جائزة الموروكان ميوزيك أوورد، وجمعه الحفل اللبناني مع الفنان المصري محمد رمضان الذي تم تكريمه عن مشواره الفنى.

الدوزي (1)



الدوزي ومحمد رمضان

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