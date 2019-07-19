شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تشارك جمهورها أجمل أبيات الشعر العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أجمل أبيات الشعر العربى القديم التى تحبه، طالبه من جمهورها مشاركته بأجمل الأبيات التى يحبونها. وكتبت "علوش" تغريدة قالت فيها: "رح ألعب معكن لعبة رح اكتبلكن بيتين شعر بحبن كتير لأبو فراس الحمدانى تذكرتن اليوم وأنتم كتبولى شعر بتحبو.. بس بليز لاتغشو من جوجل" فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر Advertisements وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب

وطلبت كندة من جمهورها مشاركتها بأبيات شعرية يحبونها، مع كتابة اسم الشاعر صاحب تلك الأبيات، وتجاوب معها الجمهور، بأبيات للمتصوفة محيى الدين بن عربى، والمتنبى، وجميل بن معمر، وعبد الغنى النابلسى، ومحمود درويش، وأخرى للشاعر أحمد فؤاد نجم. بينما دخل آخرون فى وصلة مزاح مع النجمة السورية، فكتب أحد المتابعين كلمات أحد أغانى المهرجانات الشعبية، وآخر نشر مقطع للنجم الكبير عادل إمام من مسرحية شاهد مشفش حاجة.

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