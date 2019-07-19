فؤاد خليل في فيديو نادر يحكي موقف طريف حدث ليلة وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 19 يوليو 1940، ولد الفنان الكبير فؤاد خليل، الذي حصل على بكالوريوس طب أسنان جامعة الإسكندرية عام 1961.

وفي فيديو نادر له، قال الفنان الكبير إنه دخل التمثيل، من خلال فرقة كونها الفنان منير فتح الله، وممدوح فتح الله، في مدينة الإسكندرية، كما اشترك في الفرقة الفنان نور الشريف، والفنان محيي إسماعيل، والفنان حسن حسين وهو أيضا خريج كلية الطب.

وأكد أنه أغلق عيادته في القاهرة، حتى يتفرغ للفن، وعلى الرغم من أن زوجته طبيبة، إلا إنها لا تعمل بالعيادة.

وعن منح ألقاب للفنانين، قال إنه لا يحب منح لقب معين لفنان، وأكد أن الفنانة معالي زايد الذي تعاون معها في فيلم "البيضة والحجر" خفيفة الظل، ومرحة، وحساسة للغاية، وتحب أن تتعلم وتسأل كثيرا.

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وأعرب عن إعجابه بالفنان أحمد زكي، ووصفة بدائم التعلم، ومتعمق للغاية في الشخصية التي يقدمها.

وعن مثله الأعلى في الفن، قال: "الفنان عبدالمنعم مدبولي، فهو رائد في مجال الفن، وبالنسبة لي أنا أعتبر أن الفن هو أخلاق في كل ما يتم تقديمه".

وحكى "فؤاد" موقف كوميدي حدث له ليلة وفاة والده، قائلا: "توفي والدي في الإسكندرية، وقبل وفاته أوصى بدفنه بالقاهرة، وكانت حالتي النفسية وقتها سيئة جدا، فذهبت لمحطة الرمل وهناك قابلني أحد الأشخاص، وقال لي بتعمل ايه يا أستاذ، فقلت وفاة الوالد، فرد مع مين، فقُلت مرة أخرى وفاة الوالد، فقال والبطلة مين".