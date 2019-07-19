بالفيديو| إليسا تهدي إيلي صعب "قُبلة" في حفل زفاف نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت إليسا متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة، بفيديوهات من حفل زفاف نجل مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه إليسا وهي تغني مع إيلي وزوجته، وأهدته قُبلة، كما انتشرت لها أكثر من صورة من حفل الزفاف، الذي سيمتد على مدار 3 أيام.

جدير بالذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي في 31 يوليو الجاري، ضمن جمعية مهرجان المنستير الدولي، في الملعب الأولمبي بن جنات بتونس.