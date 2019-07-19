حلا شيحة: نفسي أقدم حاجة جميلة زي "السلم والثعبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة حلا شيحة، إن فيلمها السينمائي "السلم والثعبان" من أحب الأفلام لها، لافتة إلى أنه ترك علامة في السينما قوية ومختلفة.

ونشرت حلا، صورة لها عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت: "الصورة فكرتني بياسمين في السلم والثعبان.. من أحب الأفلام ليا، اللي ساب علامة في السينما قوية ومختلفة وجديدة وقتها، ولحد دلوقتي مفيش زي الفيلم ده".

وأضافت: "أنا سعيدة إني كنت من أبطال الفيلم وبطله الحقيقي طبعًا طارق العريان ومحمد حفظي وسامح سليم.. نفسي أرجع أقدم في السينما حاجة جميلة زي السلم والثعبان ".