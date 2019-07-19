- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قالت الفنانة حلا شيحة، إن فيلمها السينمائي "السلم والثعبان" من أحب الأفلام لها، لافتة إلى أنه ترك علامة في السينما قوية ومختلفة.
ونشرت حلا، صورة لها عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت: "الصورة فكرتني بياسمين في السلم والثعبان.. من أحب الأفلام ليا، اللي ساب علامة في السينما قوية ومختلفة وجديدة وقتها، ولحد دلوقتي مفيش زي الفيلم ده".
وأضافت: "أنا سعيدة إني كنت من أبطال الفيلم وبطله الحقيقي طبعًا طارق العريان ومحمد حفظي وسامح سليم.. نفسي أرجع أقدم في السينما حاجة جميلة زي السلم والثعبان ".
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة: نفسي أقدم حاجة جميلة زي "السلم والثعبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.