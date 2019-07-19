شريهان تنعي زوجة إبراهيم سعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعت الفنانة شريهان، عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام، زوجة الكاتب إبراهيم سعدة، التي رحلت عن عالمنا أمس.

وعلقت: "ربي إمسح على قلب غاليتي وحبيبتي وصديقتي نيفين سعدة مسحاً يزيل وجع الفراق، اللهم صبر قلبها، وكن معها وقوي صبرها وهون عليها مصيبتها وارحم فقيدتها".

وتابعت: "صبر الله قلبك يا نيفين في وفاة والدتك السيدة الجميلة الرائعة والفاضلة نادين، والمغفور لها بإذن الله تعالى هي ووالدك الغالي الكاتب الراحل الأستاذ إبراهيم سعدة".

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وبعدها توجهت شريهان بالدعاء للراحلة، واختتمت رسالتها: "في الجنة إن شاء الله يا طنط نادين، عزائي إلى جميلتي وحبيبتي غاليتي الرائعة المؤمنة الصابرة القوية والراضية دائماً وأبداً بقضاء الله وقدره نيفين إبراهيم سعدة".

ورحلت نادين زوجة الكاتب إبراهيم سعدة، مساء أمس الأربعاء أثناء تواجدها في الساحل الشمالي.