مدحت العدل ينعي شقيق حسام وإبراهيم حسن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الكاتب الكبير مدحت العدل، عبر حسابه الرسمي بتويتر، شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن، الذي وافته المنية مساء أمس.
وعلق: "إنَّا لله وإنا إليه راچعون، البقاء لله في وفاة الأخ الأكبر لكباتن مصر التوأم حسام وإبراهيم حسن، اللهم إرحمه وأدخله فسيح جناتك مع الصديقين والنبيين والشهداء".
ورحل شقيق كابتن حسام وإبراهيم حسن، مساء أمس، بعد صراع مع المرض.
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